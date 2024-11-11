Міноборони назвало області-лідери за часткою жінок, які звернулися до центрів рекрутингу

В Україні працюють 44 центри рекрутингу до Сил оборони

Центр рекрутингу (Фото: Львівська міська рада)

Станом на 10 листопада Тернопільська область лідирує за часткою жінок серед кандидатів до лав Сил оборони, які звернулися до центрів рекрутингу. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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У Тернопільській області частка жінок складає 48% від усіх охочих. Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області. В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів у Сили оборони через центри рекрутингу.

В Міноборони нагадали, що центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: Збройні Сили України, Національна гвардія, Держприкордонслужба та Служба безпеки України.

Надання консультаційних послуг здійснюють за принципом конфіденційності. В центрах рекрутингу не роздають повістки.

На сьогодні в Україні працюють 44 центри рекрутингу до Сил оборони.