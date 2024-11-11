Минобороны назвало области-лидеры по доле женщин, обратившихся в центры рекрутинга
По состоянию на 10 ноября Тернопольская область лидирует по доле женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны, которые обратились в центры рекрутинга. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В Тернопольской области доля женщин составляет 48% от всех желающих. Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов в Силы обороны через центры рекрутинга.
В Минобороны напомнили, что центры рекрутинга украинской армии предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, Госпогранслужба и Служба безопасности Украины.
Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки.
На сегодня в Украине работают 44 центра рекрутинга в Силы обороны.
- 14 октября стало известно, что в рекрутинговых центрах армии больше всего заявок на должности водителей, штабных работников и операторов дронов.
- 18 октября Минобороны сообщило, что в приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" стала доступна функция рекрутинга.