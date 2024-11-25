Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал каждой бригаде создать штатное подразделение рекрутинга, чтобы улучшить организацию набора добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.
"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что еще в октябре командиры бригад получили право набирать добровольцев непосредственно в воинские части, минуя обращение в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.
Ранее в ВСУ действовали рекрутинг-центры для разных родов войск, включая Сухопутные войска, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций и территориальную оборону.
В Генштабе подчеркивают, что эти центры продолжают активно развиваться и усовершенствовать свои возможности.
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