Сырский приказал каждой бригаде создать подразделение рекрутинга

Такой шаг позволит улучшить организацию набора добровольцев, говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Александр Сырский (Фото: Офис президента)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приказал каждой бригаде создать штатное подразделение рекрутинга, чтобы улучшить организацию набора добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.

"Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что еще в октябре командиры бригад получили право набирать добровольцев непосредственно в воинские части, минуя обращение в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Ранее в ВСУ действовали рекрутинг-центры для разных родов войск, включая Сухопутные войска, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций и территориальную оборону.

В Генштабе подчеркивают, что эти центры продолжают активно развиваться и усовершенствовать свои возможности.