Более 36 000 украинцев откликнулись на онлайн-вакансии в армии: куда хотят больше всего
С октября 2024 года более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через государственное приложение "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Эта цифра доказывает, что сервис рекрутинга в Резерв+ стал одним из самых популярных мест, где украинцы ищут себе должность в армии", – заявила чиновник.
Чаще всего граждане подавались на вакансии по направлениям штаб, транспорт, беспилотники, пехота и разведка.
Наибольший спрос имеют водительские должности, операторов дронов разных типов, механиков-слесарей, разведчиков и делопроизводителей.
Чаще украинцы подавали заявки в:
→ 12 бригаду спецназначения Национальной гвардии "Азов";
→ 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов;
→ 13 бригаду оперативного назначения НГУ "Хартия";
→ Силы логистики;
→ Силы обороны – спецподразделения Службы безопасности Украины.
- Рекрутинг появился в Резерв+ 18 октября 2024 года. МО отмечает, что в настоящее время сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны – всего более 5000, и это количество продолжает расти.
- 2 января в Минобороны сообщили, что рекрутинговые центры украинской армии проконсультировали 32 000 человек, каждый четвертый проходит отбор в армию.