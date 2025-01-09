Более 36 000 украинцев откликнулись на онлайн-вакансии в армии: куда хотят больше всего

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С октября 2024 года более 36 000 украинцев откликнулись на вакансии в Силах обороны через государственное приложение "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Эта цифра доказывает, что сервис рекрутинга в Резерв+ стал одним из самых популярных мест, где украинцы ищут себе должность в армии", – заявила чиновник.

Чаще всего граждане подавались на вакансии по направлениям штаб, транспорт, беспилотники, пехота и разведка.

Наибольший спрос имеют водительские должности, операторов дронов разных типов, механиков-слесарей, разведчиков и делопроизводителей.

Чаще украинцы подавали заявки в:

→ 12 бригаду спецназначения Национальной гвардии "Азов";

→ 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов;

→ 13 бригаду оперативного назначения НГУ "Хартия";

→ Силы логистики;

→ Силы обороны – спецподразделения Службы безопасности Украины.