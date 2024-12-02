Без ТЦК уже призвались 2000 человек, но мобилизация остается весомой для пополнения ВСУ

По призыву от командиров воинских частей в октябре начали служить более 700 человек, а уже в ноябре – 1300

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С 1 октября более 2000 военнообязанных и резервистов призывались в армию без участия территориальных центров комплектования, а напрямую через воинские части. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ Роман Горбач в комментарии Укринформу.

По его словам, новый подход к мобилизации показывает динамику роста: по призыву от командиров воинских частей в октябре начали служить более 700 человек, а уже в ноябре – 1300.

Но вместе с тем Горбач отметил, что на сегодняшний день призыв через мобилизацию остается "самым весомым инструментом" пополнения ВСУ и других частей Сил безопасности и обороны.

"Система рекрутинга продолжает развиваться. По инициативе Генштаба внедряются механизмы, создающие больше возможностей для граждан, которые выражают добровольное желание проходить военную службу во время мобилизации, в частности, при их собственном выборе воинской части", – добавил военный.

К тому же он рассказал, что в рамках военной системы рекрутинга в ВСУ функционируют пять центров, в том числе в Сухопутных и Десантно-штурмовых войсках, Военно-морских силах, Силах территориальной обороны и Силах специальных операций.

Также "в ближайших планах" создание еще одного центра в Силах беспилотных систем, отметил Горбач.

"Продолжается активная работа по формированию до конца 2024 года штатных подразделений по рекрутингу на уровне боевых бригад. Речь идет о создании отдельных групп рекрутеров от трех до семи человек в каждом таком подразделении, в зависимости от его численного состава", – сообщил военный.