Без ТЦК уже призвалися 2000 осіб, мобілізація лишається найвагомішою для поповнення ЗСУ – Генштаб

За призовом від командирів військових частин у жовтні почали служити понад 700 осіб, а вже у листопаді – 1300

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З 1 жовтня понад 2000 військовозобов'язаних та резервістів призвалися до війська без участі територіальних центрів комплектування, а напряму через військові частини. Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Роман Горбач у коментарі Укрінформу.

За його словами, новий підхід до мобілізації показує динаміку зростання: за призовом від командирів військових частин у жовтні почали служити понад 700 осіб, а вже у листопаді – 1300.

Але водночас Горбач зауважив, що на сьогодні призов через мобілізацію залишається "найбільш вагомим інструментом" поповнення ЗСУ та інших частин Сил безпеки та оборони.

"Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генштабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема за їхнього власного вибору військової частини", – додав військовий.

До того ж він розповів, що наразі у межах військової системи рекрутингу в ЗСУ функціонують п’ять центрів, зокрема у Сухопутних і Десантно-штурмових військах, Військо-морських силах, Силах територіальної оборони та Силах спеціальних операцій.

Також "у найближчих планах" створення ще одного центру у Силах безпілотних систем, зазначив Горбач.

"Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів з рекрутингу на рівні бойових бригад. Йдеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи осіб у кожному такому підрозділі, залежно від його чисельного складу", – повідомив військовий.