Понад 36 000 українців відгукнулися на онлайн-вакансії у війську: куди хочуть найбільше

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З жовтня 2024 року понад 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через державний застосунок "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в Резерв+ став одним із найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську", – заявила посадовиця.

Найчастіше громадяни подавалися на вакансії за напрямками штаб, транспорт, безпілотники, піхота та розвідка.

Найбільший попит мають посади водіїв, операторів дронів різних типів, механіків-слюсарів, розвідників та діловодів.

Найчастіше українці подавали заявки до:

→ 12 бригади спецпризначення Національної гвардії "Азов";

→ 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів;

→ 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія";

→ Сил логістики;

→ Сил оборони – спецпідрозділу Служби безпеки України.