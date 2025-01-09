Понад 36 000 українців відгукнулися на онлайн-вакансії у війську: куди хочуть найбільше
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З жовтня 2024 року понад 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через державний застосунок "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в Резерв+ став одним із найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську", – заявила посадовиця.

Найчастіше громадяни подавалися на вакансії за напрямками штаб, транспорт, безпілотники, піхота та розвідка.

Найбільший попит мають посади водіїв, операторів дронів різних типів, механіків-слюсарів, розвідників та діловодів.

Найчастіше українці подавали заявки до:

 → 12 бригади спецпризначення  Національної гвардії "Азов";

→ 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів;

→ 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія";

 → Сил логістики;

→ Сил оборони – спецпідрозділу Служби безпеки України.

  • Рекрутинг з'явився у Резерв+ 18 жовтня 2024 року. МО зазначає, що наразі сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – усього понад 5000, і ця кількість продовжує зростати.
  • 2 січня у Міноборони повідомили, що рекрутингові центри української армії проконсультували 32 000 людей, кожен четвертий проходить відбір до війська.
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