Понад 36 000 українців відгукнулися на онлайн-вакансії у війську: куди хочуть найбільше
З жовтня 2024 року понад 36 000 українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через державний застосунок "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в Резерв+ став одним із найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду у війську", – заявила посадовиця.
Найчастіше громадяни подавалися на вакансії за напрямками штаб, транспорт, безпілотники, піхота та розвідка.
Найбільший попит мають посади водіїв, операторів дронів різних типів, механіків-слюсарів, розвідників та діловодів.
Найчастіше українці подавали заявки до:
→ 12 бригади спецпризначення Національної гвардії "Азов";
→ 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів;
→ 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія";
→ Сил логістики;
→ Сил оборони – спецпідрозділу Служби безпеки України.
- Рекрутинг з'явився у Резерв+ 18 жовтня 2024 року. МО зазначає, що наразі сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – усього понад 5000, і ця кількість продовжує зростати.
- 2 січня у Міноборони повідомили, що рекрутингові центри української армії проконсультували 32 000 людей, кожен четвертий проходить відбір до війська.