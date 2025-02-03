Скачок обращений в центры рекрутинга. Минобороны назвало пять городов-лидеров

В январе 2025 года процесс вступления в ряды Сил обороны через центры рекрутинга стартовал для 955 украинцев

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В январе 2025 года в центры рекрутинга украинской армии обратился 5381 человек. Минобороны назвало регионы, лидирующие по количеству граждан, вступивших в ряды Сил обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что за прошлый месяц количество кандидатов, начавших процесс вступления в армию, выросло на 955 человек и достигло 8109.

Больше всего граждан принято на военную службу в Киеве, Львове, Запорожье, Одессе и Ивано-Франковске.

Среди всех кандидатов 20% – это женщины. Лидируют Черновицкая, Хмельницкая и Тернопольская области.

2 января в Минобороны сообщили, что из общего числа обратившихся в рекрутинговые центры каждый четвертый проходит отбор в армию.

По состоянию на 9 января чаще всего украинцы подавали заявки в "Азов", 14 отдельный полк беспилотных авиакомплексов, в "Хартию", Силы логистики, спецподразделение СБУ "Силы обороны".

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