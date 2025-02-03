Стрибок звернень до центрів рекрутингу. Міноборони назвало п'ять міст-лідерів

У січні 2025 року процес вступу до лав Сил оборони через центри рекрутингу розпочався для 955 українців

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У січні 2025 року до центрів рекрутингу української армії звернулася 5381 особа. Міноборони назвало регіони, що лідирують за кількістю громадян, які вступили до лав Сил оборони.

В оборонному відомстві зазначили, що за минулий місяць кількість кандидатів, які розпочали процес вступу до війська, зросла на 955 осіб і досягла 8109.

Найбільше громадян прийнято на військову службу в Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі й Івано-Франківську.

Серед усіх кандидатів 20% – це жінки. Лідирують Чернівецька, Хмельницька й Тернопільська області.

2 січня у Міноборони повідомили, що із загальної кількості тих, хто звернувся до рекрутингових центрів, кожен четвертий проходить відбір до війська.

Станом на 9 січня найчастіше українці подавали заявки до "Азову", 14 окремого полку безпілотних авіакомплексів, до "Хартії", Сил логістики, спецпідрозділу СБУ "Сили оборони".

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