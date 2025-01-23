МЗС про мобілізацію 18-річних: Офіційних контактів із США ще не було, в пріоритеті доозброєння

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Наразі зарано говорити про позицію США в питанні зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Офіційні контакти з новою адміністрацією ще не розпочалися, розповів на брифінгу речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він повторив загальну позицію України з цього питання, яка полягає в тому, що країна потребує більших оборонних спроможностей. Їх потрібно надати якомога швидше.

"У нас є війська та люди, які не доозброєні. Тобто наша потреба у зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому вважаємо, що пріоритетним є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей, це дуже важливо", – підкреслив Тихий.

Він зазначив, що на порядку денному лишаються потреби України в протиповітряній обороні, артилерійських снарядах, броньованих машинах, засобах радіоелектронної боротьби. Але є досить конкретні спроможності, які можуть посилити Україну, за словами Тихого, вже сьогодні і дозволити проводити успішні військові операції. Це далекобійні засоби, технології, розвіддані.

"Це загальна позиція, безвідносно до розмов про мобілізацію. Давайте дочекаємося контактів з новою адміністрацією, тоді можна буде сказати, наскільки це важливо. Ми орієнтуємося на офіційні контакти, на інформацію, яку ми маємо дипломатичними каналами, а не на заяви ЗМІ і коментарі, як лунають", – резюмував речник МЗС.

12 січня 2025 року майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Волц заявив, що адміністрація нового американського президента проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18 років.

14 січня Зеленський відповів на заклики партнерів знизити мобілізаційний вік і заявив, що спочатку потрібно укомплектувати наявні бригади технікою.

23 січня президент заявив, що Захід не може ставити умови Україні в питанні мобілізації 18-річних.