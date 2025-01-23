МЗС про мобілізацію 18-річних: Офіційних контактів із США ще не було, в пріоритеті доозброєння
Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Наразі зарано говорити про позицію США в питанні зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Офіційні контакти з новою адміністрацією ще не розпочалися, розповів на брифінгу речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він повторив загальну позицію України з цього питання, яка полягає в тому, що країна потребує більших оборонних спроможностей. Їх потрібно надати якомога швидше.

"У нас є війська та люди, які не доозброєні. Тобто наша потреба у зброї не перекриває кількість підрозділів і бригад. Тому вважаємо, що пріоритетним є надання додаткових спроможностей і певних типів спроможностей, це дуже важливо", – підкреслив Тихий.

Він зазначив, що на порядку денному лишаються потреби України в протиповітряній обороні, артилерійських снарядах, броньованих машинах, засобах радіоелектронної боротьби. Але є досить конкретні спроможності, які можуть посилити Україну, за словами Тихого, вже сьогодні і дозволити проводити успішні військові операції. Це далекобійні засоби, технології, розвіддані.

"Це загальна позиція, безвідносно до розмов про мобілізацію. Давайте дочекаємося контактів з новою адміністрацією, тоді можна буде сказати, наскільки це важливо. Ми орієнтуємося на офіційні контакти, на інформацію, яку ми маємо дипломатичними каналами, а не на заяви ЗМІ і коментарі, як лунають", – резюмував речник МЗС.

Читайте також
Разумков розганяє про мобілізацію 18-річних. У ЦПД спростовують
мзссшамобілізаціягеоргій тихий