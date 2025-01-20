Разумков розганяє про мобілізацію 18-річних. У ЦПД спростовують

Керівник ЦПД Коваленко наголосив, що мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Закликав не поширювати неперевірену інформацію

Ілюстративне фото: Генштаб

Народний депутат Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради й ексголова президентської партії "Слуга народу", заявив, що 18-річних студентів нібито можуть мобілізувати, якщо під час навчання вони пройшли базову військову підготовку та були відраховані. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це.

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"З 1 вересня у всіх вишах запроваджується обов’язкова базова військова підготовка. І якщо студент у 18 чи 19 років її пройде, а потім його відрахують, то його також зможуть мобілізувати! Про це також "забуває" сказати Зеленський?!" – написав Разумков.

Він також заявив, що коли Зеленський відхиляє пропозиції іноземних партнерів знизити мобілізаційний вік, "це звучить як обман", бо така мобілізація вже нібито триває.

"Обмежено придатних з 18 до 25 років мобілізують не перший день, а закон, який це забороняє, президент не підписує вже четвертий місяць", – написав він.

Цю інформацію почали активно підхоплювати пабліки в соцмережах, проте керівник ЦПД Коваленко наголосив, що це не відповідає дійсності.

"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію", – закликав він.

Коваленко наголосив, що до 25 років можна мобілізуватися лише добровільно, підписавши контракт.

15 січня Зеленський підписав закон про військовий облік для 17-річних юнаків. Закон був проголосований із правкою, що захищає жінок від обов'язкової мобілізації.

Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що адміністрація нового президента США проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18 років.

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