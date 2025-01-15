Зеленський підписав закон про військовий облік для 17-річних юнаків

Закон був проголосований із правкою, що захищає жінок від обов'язкової мобілізації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12076 про військовий облік 17-річних з правкою про добровільний облік жінок.

У змінах в стані проходження зазначено, що закон підписано 15 січня.

Закон проголосовано з правкою, що захищає жінок від обов'язкової мобілізації. Він передбачає взяття на облік жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, закінчивши заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти.

Також встановлюється обов’язок для 17-річних юнаків стати на облік призовників. Вони мають це зробити з 1 січня до 31 липня відповідного року. Для цього їм потрібно пройти електронну ідентифікацію або прибути до ТЦК.

Юнаки, які перебувають за кордоном і яким виповнюється 18 років, можуть стати на військовий облік за межами України. Приїздити додому їм для цього більше не потрібно.

Під час воєнного стану строк військового вишколу офіцерів запасу у вишах, зокрема військових, може бути скорочений наполовину.

Також передбачається обов’язкове проходження медичного огляду перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки.

9 січня Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня.

15 січня Рада продовжила строк дії воєнного стану і мобілізації до 9 травня.

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