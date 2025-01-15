Воєнний стан і мобілізацію продовжено до 9 травня

Строки дії воєнного стану і мобілізації продовжено з 8 лютого до 9 травня 2025-го

Верховна Рада (Фото - Олександр Корнієнко, Facebook)

Верховна Рада підтримала продовження строків проведення загальної мобілізації та дії воєнного стану ще на 90 діб. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 8 лютого до 9 травня 2025 року. "За" проголосували 315 і 310 нардепи відповідно.

Це вже 14-те продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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9 січня Рада проголосувала за закон про військовий вишкіл. Пройшла правка про добровільний облік жінок.

Того ж дня Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до 1 березня.

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