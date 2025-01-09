Військовий облік жінок буде добровільний. Рада проголосувала за закон про військовий вишкіл

ЗСУ (Ілюстративне фото: mil.gov.ua)

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 4102-IX про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни. За цей документ віддали голоси 298 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Внесена зміна стосується військової служби жінок. Перед проходженням базової підготовки вони беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Саме проходження військового вишколу також є добровільним, йдеться в законі.

Зазначається, що ця правка захищає жінок від мобілізації.

Серед іншого закон передбачає взяття на військовий облік жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, закінчивши заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти.

Також встановлюється обов’язок для 17-річних хлопців стати на облік призовників. Вони мають це зробити з 1 січня до 31 липня відповідного року. Для цього їм потрібно пройти електронну ідентифікацію або прибути до ТЦК.

Юнаки, які перебувають за кордоном і яким виповнюється 18 років, можуть стати на військовий облік за межами України. Приїздити додому їм для цього більше не потрібно.

Під час воєнного стану строк військового вишколу офіцерів запасу у вишах, зокрема військових, може бути скорочений наполовину.

Також передбачається обов’язкове проходження медичного огляду для громадян перед направленням для проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки.