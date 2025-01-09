Воинский учет женщин будет добровольным. Рада проголосовала за закон о военной подготовке

ВСУ (Иллюстративное фото: mil.gov.ua)

Верховная Рада Украины приняла в целом закон 4102-IX о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения. За этот документ отдали голоса 298 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Внесенное изменение касается военной службы женщин. Перед прохождением базовой подготовки они берутся на воинский учет призывников по собственному желанию. Само прохождение военной подготовки также добровольно, говорится в законе.

Отмечается, что эта правка защищает женщин от мобилизации.

Среди прочего закон предполагает взятие на воинский учет женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность, окончив учреждения профессионального, профессионального высшего или высшего образования.

Также устанавливается обязанность для 17-летних юношей встать на учет призывников. Они должны это сделать с 1 января по 31 июля соответствующего года. Для этого им нужно пройти электронную идентификацию или прибыть в ТЦК.

Юноши, которые находятся за границей и которым исполняется 18 лет, могут встать на воинский учет за пределами Украины. Приезжать домой им для этого больше не нужно.

Во время военного положения срок военной подготовки офицеров запаса в вузах, в том числе военных, может быть сокращен наполовину.

Также предполагается обязательное прохождение медицинского осмотра для граждан перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки.