У Блинкена заявили, что оснастят молодых военных, если Украина снизит возраст мобилизации

США считают, что Украина должна самостоятельно определять состав своих Вооруженных сил, но в случае чего готовы помочь, сказал Мэттью Миллер

Мэтью Миллер (Скриншот)

США будут готовы предоставить все необходимое – экипировку и обучение – молодым украинским военным, если Киев решит снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявил Мэтью Миллер, спикер Госдепа при администрации действующего американского президента Джо Байдена.

Миллер отметил, что Вашингтон обсуждал с украинскими властями вопросы безопасности на востоке страны. По словам чиновника, США считают, что Украина должна самостоятельно определять состав своих Вооруженных сил.

"Мы четко дали понять, что если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники готовы оснастить и научить эти силы", – сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей. О каких именно "трудных решениях" идет речь дипломат не уточнил.

Кроме того, 27 ноября журналисты Reuters писали, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.