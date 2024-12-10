У Блінкена заявили, що оснастять молодих військових, якщо Україна знизить вік мобілізації

Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своїх Збройних сил, але у разі чого готові допомогти, сказав Меттью Міллер

Метью Міллер (Скриншот)

США будуть готові надати все необхідне – екіпірування та навчання – молодим українським військовим, якщо Київ вирішить знизити мобілізаційний вік. Про це на брифінгу заявив Метью Міллер, речник Держдепу при адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Міллер зазначив, що Вашингтон обговорював з українською владою питання безпеки на сході країни. За словами посадовця, Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своїх Збройних сил.

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили", – сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей. Про які саме "важкі рішення" йдеться дипломат не уточнив.

Окрім того, 27 листопада журналісти Reuters писали, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.