У Блінкена заявили, що оснастять молодих військових, якщо Україна знизить вік мобілізації
США будуть готові надати все необхідне – екіпірування та навчання – молодим українським військовим, якщо Київ вирішить знизити мобілізаційний вік. Про це на брифінгу заявив Метью Міллер, речник Держдепу при адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.
Міллер зазначив, що Вашингтон обговорював з українською владою питання безпеки на сході країни. За словами посадовця, Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своїх Збройних сил.
"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили", – сказав він.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей. Про які саме "важкі рішення" йдеться дипломат не уточнив.
Окрім того, 27 листопада журналісти Reuters писали, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.
- 15 жовтня радник очільника ОП заявив, що політики з США "тиснуть" на президента у питанні зниження мобілізаційного віку, голова держави "не продавився".
- У листопаді Зеленський заявив, що в Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік, водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.
- 5 грудня радник Зеленського Литвин заявив, що "жодної мобілізації 18-річних не готується".