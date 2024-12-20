У Умерова говорят, что законопроект о демобилизации почти готов, но есть нюанс

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Законопроект о демобилизации военнослужащих почти завершен, однако его реализация невозможна без формирования новых резервов. Об этом на часе вопросов правительству сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать практически невозможно", – сказал он.

В апреле текущего года парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации, с тогда еще мобилизационного законопроекта. На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.