Обжалование решений ВЛК. В армии рассказали, что изменилось и как работает новая процедура

Если человек не согласен с решением районного ТЦК после прохождения медицинского осмотра, он имеет право подать заявление о повторном рассмотрении

Фото: Генштаб ВСУ

Процедура обжалования решений военно-врачебных комиссий (ВЛК) на сегодня осталась неизменной, но появилось новое положение о перенаправлении на медосмотр в комиссии высшего уровня. Об этом на брифинге сообщил глава Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины Дмитрий Мирошниченко, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, если человек не согласен с решением районного ТЦК после прохождения медицинского осмотра, он имеет право подать заявление о повторном рассмотрении. В таком случае руководитель ТЦК обязан направить заявителя в ВЛК высшего уровня, например областной комиссии.

Мирошниченко отметил, что существует два типа обжалования: досудебное и судебное.

Что касается досудебного, то сначала решение районного ТЦК обжалуется в городском ТЦК, контролирующем работу всех районных ТЦК. Если необходимо, можно обратиться в штатную военно-врачебную комиссию. В случае несогласия с решением штатной ВЛК (если это не центральная комиссия) его можно обжаловать в центральном органе.

Судебное обжалование возможно только после прохождения всех этапов досудебного разбирательства.

По словам чиновника, были обжалованы "десятки тысяч решений ВЛК".