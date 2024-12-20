Обжалование решений ВЛК. В армии рассказали, что изменилось и как работает новая процедура
Процедура обжалования решений военно-врачебных комиссий (ВЛК) на сегодня осталась неизменной, но появилось новое положение о перенаправлении на медосмотр в комиссии высшего уровня. Об этом на брифинге сообщил глава Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины Дмитрий Мирошниченко, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, если человек не согласен с решением районного ТЦК после прохождения медицинского осмотра, он имеет право подать заявление о повторном рассмотрении. В таком случае руководитель ТЦК обязан направить заявителя в ВЛК высшего уровня, например областной комиссии.
Мирошниченко отметил, что существует два типа обжалования: досудебное и судебное.
Что касается досудебного, то сначала решение районного ТЦК обжалуется в городском ТЦК, контролирующем работу всех районных ТЦК. Если необходимо, можно обратиться в штатную военно-врачебную комиссию. В случае несогласия с решением штатной ВЛК (если это не центральная комиссия) его можно обжаловать в центральном органе.
Судебное обжалование возможно только после прохождения всех этапов досудебного разбирательства.
По словам чиновника, были обжалованы "десятки тысяч решений ВЛК".
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