ВСУ: После отмены статуса "ограниченно пригодный" 83% военных повторно прошли медосмотр
После отмены статуса "ограниченно пригодный" в мае этого года 83% действующих военнослужащих прошли повторное медицинское освидетельствование. Об этом на брифинге сообщил глава Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины Дмитрий Мирошниченко, передает корреспондент LIGA.net.
Он отметил, что точные цифры называть не будет, но "по состоянию на данный момент среди действующих военнослужащих более 83% уже этот медицинский осмотр перешли".
По словам Мирошниченко, в районах, где боевые действия ведутся в непосредственной близости от передовой, уровень пересмотра военнослужащих превышает 90%.
В то же время чиновник отметил, что процесс пересмотра военнообязанных затягивается, поскольку их количество больше, чем количество военных, и этим вопросом занимается комиссия территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"Вместе с тем у нас еще есть декабрь и январь, до 5 февраля это мероприятие должно завершить по военнообязанным", – отметил он.
Хотя Мирошниченко не уточнил процент переосмотренных военнообязанных, он подчеркнул, что работа продолжается, но идет медленнее, чем в случае с военнослужащими.
- 2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, согласно которому граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторное медицинское освидетельствование.
- 4 мая вступил в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно нововведениям которого после прохождения повторного медосмотра военнообязанные перестали подпадать под категорию "ограниченно годный". Вместо этого остались "пригодными" или "непригодными" к службе.