ВСУ: После отмены статуса "ограниченно пригодный" 83% военных повторно прошли медосмотр

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После отмены статуса "ограниченно пригодный" в мае этого года 83% действующих военнослужащих прошли повторное медицинское освидетельствование. Об этом на брифинге сообщил глава Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины Дмитрий Мирошниченко, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что точные цифры называть не будет, но "по состоянию на данный момент среди действующих военнослужащих более 83% уже этот медицинский осмотр перешли".

По словам Мирошниченко, в районах, где боевые действия ведутся в непосредственной близости от передовой, уровень пересмотра военнослужащих превышает 90%.

В то же время чиновник отметил, что процесс пересмотра военнообязанных затягивается, поскольку их количество больше, чем количество военных, и этим вопросом занимается комиссия территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Вместе с тем у нас еще есть декабрь и январь, до 5 февраля это мероприятие должно завершить по военнообязанным", – отметил он.

Хотя Мирошниченко не уточнил процент переосмотренных военнообязанных, он подчеркнул, что работа продолжается, но идет медленнее, чем в случае с военнослужащими.