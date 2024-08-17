Стефанчук: Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не знает ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РАДА, комментируя перспективы принятия парламентом закона о демобилизации.
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По его словам, в Верховной Раде ведутся дискуссии по этому вопросу.
"Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали правила справедливой ротации, когда, например, два-три месяца ты на передовой, и два-три месяца ты в отпуске. Таких стран я знаю множество", – сказал Стефанчук.
А практика демобилизации, по словам главы ВРУ, была в Украинской Народной Республике, что "стоило нам государственной независимости". Он упомянул события начала XX века, когда соответствующее решение приняла Центральная Рада, что привело к "оголению фронта".
"Очень важно не повторять такие ошибки, а найти механизмы, которые позволят справедливо проходить службу и выполнять свой долг по защите родины", – сказал он.
Стефанчук отметил, что у общества справедливо возникают вопросы, почему некоторые люди с первых дней полномасштабного вторжения на передовой, а другие не мобилизованы.
"Поэтому государство предпринимает абсолютно понятные шаги. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов. Вы знаете, что почти 5 млн человек только через приложение Резерв+ пришли. Плюс мы формируем возможности для тех наших граждан, которые находятся за пределами [Украины] формироваться в иностранный" легион", – заявил он.
Спикер парламента добавил, что вопрос защиты родины – это задача всех и каждого, поэтому важно создать условия равенства и справедливости, чтобы не было так, что это задача только отдельных.
- 9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации из мобилизационного законопроекта.
- На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
- 18 апреля народный депутат Грищук заявил, что решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было бы принято Генштабом ВСУ, если бы это не сделала Верховная Рада.
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