Стефанчук: Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба ВРУ)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не знает ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РАДА, комментируя перспективы принятия парламентом закона о демобилизации.

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По его словам, в Верховной Раде ведутся дискуссии по этому вопросу.

"Я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла бы демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали правила справедливой ротации, когда, например, два-три месяца ты на передовой, и два-три месяца ты в отпуске. Таких стран я знаю множество", – сказал Стефанчук.

А практика демобилизации, по словам главы ВРУ, была в Украинской Народной Республике, что "стоило нам государственной независимости". Он упомянул события начала XX века, когда соответствующее решение приняла Центральная Рада, что привело к "оголению фронта".

"Очень важно не повторять такие ошибки, а найти механизмы, которые позволят справедливо проходить службу и выполнять свой долг по защите родины", – сказал он.

Стефанчук отметил, что у общества справедливо возникают вопросы, почему некоторые люди с первых дней полномасштабного вторжения на передовой, а другие не мобилизованы.

"Поэтому государство предпринимает абсолютно понятные шаги. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов. Вы знаете, что почти 5 млн человек только через приложение Резерв+ пришли. Плюс мы формируем возможности для тех наших граждан, которые находятся за пределами [Украины] формироваться в иностранный" легион", – заявил он.

Спикер парламента добавил, что вопрос защиты родины – это задача всех и каждого, поэтому важно создать условия равенства и справедливости, чтобы не было так, что это задача только отдельных.

9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации из мобилизационного законопроекта.

На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.

18 апреля народный депутат Грищук заявил, что решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было бы принято Генштабом ВСУ, если бы это не сделала Верховная Рада.

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