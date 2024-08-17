Стефанчук: Я не знаю жодної країни, яка б під час війни оголошувала демобілізацію

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба ВРУ)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає жодної країни, яка б під час війни оголошувала демобілізацію. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу РАДА, коментуючи перспективи ухвалення парламентом закону про демобілізацію.

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За його словами, у Верховній Раді точаться дискусії щодо цього питання.

"Я не знаю жодної країни, яка б під час війни оголошувала б демобілізацію. Я знаю країни, які забезпечували правила справедливої ротації, коли, наприклад, два-три місяці ти на передовій, і два-три місяці ти у відпустці. Таких країн я знаю безліч", – сказав Стефанчук.

А практика демобілізації, за словами голови ВРУ, була в Українській Народній Республіці, що "вартувало нам державної незалежності". Він згадав події початку XX століття, коли відповідне рішення ухвалила Центральна Рада, що призвело до "оголення фронту".

"Дуже важливо не повторювати таких помилок, а знайти механізми, які нададуть можливість справедливо проходити службу і виконувати свій обов’язок по захисту батьківщини", – сказав він.

Стефанчук зазначив, що у суспільства справедливо виникають питання, чому деякі люди з перших днів повномасштабного вторгнення на передовій, а інші – не мобілізовані.

"Тому держава вчиняє кроки, які абсолютно зрозумілі. Це питання застосування електронних ресурсів для мобілізаційних процесів. Ви знаєте, що майже 5 млн осіб тільки через додаток Резерв+ прийшли. Плюс ми формуємо можливості для тих наших громадян, які знаходяться за межами [України] формуватися в іноземний легіон", – заявив він.

Спікер парламенту додав, що питання захисту батьківщини – це завдання всіх і кожного, тому важливо створити умови рівності й справедливості, щоб не було так, що це задача лише окремих.

9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту.

Наступного дня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.

18 квітня народний депутат Грищук заявив, що рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генштабом ЗСУ, якби це не зробила Верховна Рада.

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