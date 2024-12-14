Мобилизация 18-летних. Британский эксперт Ледвидж объяснил, почему Украина – не Вьетнам

У Украины очень малая прослойка ребят 18-25 лет, чтобы их мобилизовать – аргументирует британский военный эксперт

Тренировки на полигоне в Харьковской области 7 декабря (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Мобилизация с 18 лет – плохое решение для Украины, потому что эта прослойка молодых людей очень мала, и эта война отличается от вьетнамской. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

"В Украине мало молодежи в возрасте 18-25 лет, чтобы ее мобилизовать. Зеленский прав, что хочет ее сохранить. Если посмотреть на возрастной структурный состав населения страны, эта прослойка мужчин очень тонкая", – говорит Ледвидж.

Он отметил, что на мобилизации 18-летних настаивают в США.

"Американцы говорят – вы должны мобилизовать их, как мы для войны во Вьетнаме 1955-1975 годов. Во-первых, США мобилизовали не всех, а избирательно. Во-вторых, у них была война по выбору, а в Украине – за выживание".

Британский эксперт напомнил, что даже во время холодной войны СССР планировал воспользоваться численным преимуществом.

"Это их старая тактика. Даже если бы Украина призвала сейчас всех, кого захочет, не сможет так победить Россию, которая вчетверо больше по численности населения и платит за отправку на войну большие деньги. У некоторых проблем нет хороших решений. Эту войну просто нужно прекращать", – говорит Ледвидж.

27 ноября агентство Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей.

11 декабря глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что мобилизация людей на фронт – это вопрос только Украины.