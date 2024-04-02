Военная подготовка с 18 лет. Получат специальность, но в армию возьмут после 25 – нардеп

Для студентов – военное образование, для тех, кто не учится, – военная подготовка

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В новом мобилизационном законопроекте будет норма о военном образовании для студентов и первичная военная служба для тех, кто не учится в вузах. При этом прошедших обучение планируют брать в армию только после 25 лет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член парламентского комитета по нацбезопасности Юрий Здебский.

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По его словам, первичное военное обучение вводится для людей в возрасте от 18 до 25 лет, с 2025-го будет начато военное образование во всех вузах, по предварительным данным, со второго курса.

Продолжительность такого первичного обучения будет составлять три месяца во время военного положения и пять – в мирное время, во время него люди получат военно-учетную специальность, пояснил нардеп.

Для людей, которые не будут учиться в вузах, будет первичная военная служба, отметил Здебский.

После прохождения обучения люди будут становиться военнообязанными, однако в армию их планируют брать после 25 лет, акцентировал он.

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Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет. Документ ожидал подписания почти 10 месяцев.

Также Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

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