Призов з 25. Положення буде ще й у проєкті про мобілізацію, допоможе з процесом – нардеп

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Положення про призов з 25 років залишиться і в новому мобілізаційному законопроєкті, підписаний сьогодні закон про це є "плюсом" до майбутнього документа та пришвидшить процес мобілізації. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член парламентського комітету з нацбезпеки Юрій Здебський.

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"Не знаю, чому так довго [підписання президентом] було. Можу лише здогадуватися. Думаю, проводили аналіз, робили ревізію, пройшла заміна головкома. Не думаю, що ніхто не хотів просто так підписувати", – заявив він.

За словами нардепа, норма про вік призову з 25 залишиться також і у законопроєкті про мобілізацію, комітет її вже розглядав.

Здебський зазначив, що призов з 25 років на практиці означає розширення мобілізаційного ресурсу, як і електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Це все у плюс до законопроєкту про мобілізацію. Це пришвидшить процес [мобілізації]", – підсумував він.

Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років. Документ очікував підписання майже 10 місяців.

Також Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

Окрім цього президент підписав закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

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