Призыв с 25. Положение будет еще и в проекте о мобилизации, поможет с процессом – нардеп

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Положение о призыве с 25 лет останется и в новом мобилизационном законопроекте, подписанный сегодня закон об этом является "плюсом" к будущему документу и ускорит процесс мобилизации. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член парламентского комитета по нацбезопасности Юрий Здебский.

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"Не знаю, почему так долго [подписание президентом] было. Могу только догадываться. Думаю, проводили анализ, делали ревизию, прошла замена главкома. Не думаю, что никто не хотел просто так подписывать", – заявил он.

По словам нардепа, норма о возрасте призыва с 25 останется также и в законопроекте о мобилизации, комитет его уже рассматривал.

Здебский отметил, что призыв с 25 лет на практике означает расширение мобилизационного ресурса, как и электронный кабинет военнообязанного.

"Это все в плюс к законопроекту о мобилизации. Это ускорит процесс [мобилизации]", – подытожил он.

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет. Документ ожидал подписания почти 10 месяцев.

Также Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.

Кроме того, президент подписал закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

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