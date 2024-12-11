Представителя НАТО в Украине спросили о мобилизации с 18 лет. Говорит – дело Украины

Патрик Тернер (Фото: NATO.int)

Глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что обеспечение достаточного количества людей на фронт – это вопрос Украины. Об этом он сказал во время выступления на круглом столе: "Украина – НАТО 2024" в ответ на вопросы по мобилизации с 18 лет, передает Укринформ.

Он отметил, что основная задача Альянса – обеспечение материальной базы и обучения, а именно Украина определяет, как привлекать людей на фронт.

"Наш месседж в партнерстве между НАТО и Украиной всегда был таков: НАТО обязуется предоставлять оборудование, материальную базу и подготовку. Мы хотим помочь с ситуацией на фронте, помогая подготовить людей. Это печальная ситуация, но, тем не менее, вы даете людей, мы обеспечим подготовку. Есть вещи, которые отдельно делают Украина и НАТО", – отметил Тернер.

Также он подчеркнул важность работы с молодежью: "Я думаю, что работать с молодежью – это по определению важно, потому что это о будущем. Это очень часто люди инновационные, имеющие лучшее представление о том, что нужно. Это лучшие мозги, это лучшие люди, и я с этим постоянно сталкиваюсь в собственной работе".

27 ноября агентство Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

4 декабря госсекретарь США сказал, что Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей.

В то же время украинская власть выступает против снижения мобилизационного возраста. В частности, 10 декабря президент Зеленский в который раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора.