Представника НАТО в Україні запитали про мобілізацію з 18 років. Каже – справа України
Патрік Тернер (Фото: NATO.int)

Голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що забезпечення достатньої кількості людей на фронт – це питання України. Про це він сказав під час виступу на круглому столі: "Україна – НАТО 2024" у відповідь на запитання щодо мобілізації з 18 років, передає Укрінформ.

Він наголосив, що основним завданням Альянсу є забезпечення матеріальної бази та навчання, а саме Україна визначає, як залучати людей на фронт.

"Наш меседж у партнерстві між НАТО та Україною завжди був такий: НАТО зобов'язується надавати обладнання, матеріальну базу і підготовку. Ми хочемо допомогти із ситуацією на фронті, допомагаючи підготувати людей. Це сумна ситуація, проте ви даєте людей, ми забезпечимо підготовку. Є речі, які окремо роблять Україна і НАТО", – зазначив Тернер.

Також він підкреслив важливість роботи з молоддю: "Я думаю, що працювати з молоддю – це за визначенням важливо, бо це про майбутнє. Це дуже часто люди інноваційні, які мають краще уявлення про те, що треба. Це найкращі мізки, це найкращі люди, і я з цим постійно стикаюся у власній роботі".

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