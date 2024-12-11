Представника НАТО в Україні запитали про мобілізацію з 18 років. Каже – справа України

Патрік Тернер (Фото: NATO.int)

Голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що забезпечення достатньої кількості людей на фронт – це питання України. Про це він сказав під час виступу на круглому столі: "Україна – НАТО 2024" у відповідь на запитання щодо мобілізації з 18 років, передає Укрінформ.

Він наголосив, що основним завданням Альянсу є забезпечення матеріальної бази та навчання, а саме Україна визначає, як залучати людей на фронт.

"Наш меседж у партнерстві між НАТО та Україною завжди був такий: НАТО зобов'язується надавати обладнання, матеріальну базу і підготовку. Ми хочемо допомогти із ситуацією на фронті, допомагаючи підготувати людей. Це сумна ситуація, проте ви даєте людей, ми забезпечимо підготовку. Є речі, які окремо роблять Україна і НАТО", – зазначив Тернер.

Також він підкреслив важливість роботи з молоддю: "Я думаю, що працювати з молоддю – це за визначенням важливо, бо це про майбутнє. Це дуже часто люди інноваційні, які мають краще уявлення про те, що треба. Це найкращі мізки, це найкращі люди, і я з цим постійно стикаюся у власній роботі".

27 листопада агентство Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

4 грудня держсекретар США сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.

Натомість українська влада виступає проти зниження мобілізаційного віку. Зокрема, 10 грудня президент Зеленський вкотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.