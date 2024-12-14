Мобілізація 18-річних. Британський експерт Ледвідж пояснив, чому Україна – не В’єтнам

В України дуже малий прошарок хлопців 18-25 років, щоб їх мобілізувати – аргументує британський військовий експерт

Тренування на полігоні в Харківській області 7 грудня (Фото: EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)

Мобілізація з 18 років – погане рішення для України, бо цей прошарок молодих людей дуже малий, і ця війна відрізняється від в’єтнамської. Таку думку в інтерв’юLIGA.net висловив британський військовий експерт Френк Ледвідж.

"В України мало молоді віком 18-25 років, щоб її мобілізувати. Зеленський має рацію, що хоче її зберегти. Якщо подивитися на віковий структурний склад населення країни, цей прошарок чоловіків дуже тонкий", – каже Ледвідж.

Він наголосив, що на мобілізації 18-річних наполягають у США.

"Американці кажуть – маєте мобілізувати їх, як ми для війни у В’єтнамі 1955-1975 років. По-перше, США мобілізували не всіх, а вибірково. По-друге, у них була війна за вибором, а в Україні – за виживання".

Британський експерт нагадав, що навіть під час холодної війни СРСР планувала скористатися чисельною перевагою.

"Це їхня стара тактика. Навіть якби Україна призвала зараз всіх, кого захоче, не зможе так перемогти Росію, яка вчетверо більша за населенням і платить за відправлення на війну великі гроші. Деякі проблеми не мають хороших рішень. Цю війну просто треба припиняти", – каже Ледвідж.

27 листопада агентство Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

4 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.

11 грудня голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що мобілізація людей на фронт – це питання тільки України.