Зеленський відповів на заклики партнерів знизити вік мобілізації: Спочатку потрібна техніка
На заклики партнерів знизити мобілізаційний вік президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку потрібно укомплектувати наявні бригади технікою. Про це він розповів під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Зеленський нагадав, що сигнали стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні надсилали й представники попередньої адміністрації президента США, і нинішні представники країн НАТО.
Зеленський зазначив, що в України є понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них потребує укомплектованості технікою, зокрема, броньованою та артилерійською.
"І тому коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ми повинні розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою", – пояснив президент.
Він наголосив, що усі запити на цю техніку є в українських партнерів.
- 12 січня майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Волц заявив, що адміністрація нового американського президента проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18 років.
- На думку політика, зниження віку призову є важливим для зміцнення лінії фронту, що, своєю чергою, дозволить досягти певних домовленостей.