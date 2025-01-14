Зеленський відповів на заклики партнерів знизити вік мобілізації: Спочатку потрібна техніка

Він наголосив, що усі запити на цю техніку є в українських партнерів

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

На заклики партнерів знизити мобілізаційний вік президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку потрібно укомплектувати наявні бригади технікою. Про це він розповів під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Зеленський нагадав, що сигнали стосовно зниження мобілізаційного віку в Україні надсилали й представники попередньої адміністрації президента США, і нинішні представники країн НАТО.

Зеленський зазначив, що в України є понад 100 бригад на полі бою, і кожна з них потребує укомплектованості технікою, зокрема, броньованою та артилерійською.

"І тому коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ми повинні розуміти, що, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою", – пояснив президент.

Він наголосив, що усі запити на цю техніку є в українських партнерів.

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