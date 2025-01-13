Салліван – про зниження віку призову до 18 років: Рішення України, але це важливо

Представник адміністрації Байдена наголосив на важливості зниження мобілізаційного віку в Україні, зазначивши, що США цього ніколи не приховували

Джейк Салліван (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Радник з національної безпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван вважає, що Україна сама має вирішувати, чи знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Водночас в інтерв'ю Bloomberg він наголосив, що це питання є "вкрай важливим".

У Саллівана запитали, що він думає про заяву свого наступника Майка Волтца, який сказав, що адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18 років.

"Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали", – відповів Салліван.

Він зазначив, що команда Байдена проінформувала про це команду Трампа.

"Подивимося, як тепер це розвиватиметься надалі. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама. Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують", – підсумував Салліван.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Проте раніше існувала юридична колізія, що дозволяла мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час – тепер це заборонено окремим законом Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що знижувати мобілізаційний вік до 18 років не планують.