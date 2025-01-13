Салливан – о снижении возраста призыва до 18 лет: Решение Украины, но это важно
Советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан считает, что Украина сама должна решать, снижать ли мобилизационный возраст до 18 лет. В то же время в интервью Bloomberg он подчеркнул, что этот вопрос "крайне важен".
У Салливана спросили, что он думает о заявлении своего преемника Майка Уолтца, который сказал, что администрация Дональда Трампа якобы будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
"Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы снабжаем огромным количеством боеприпасов и военной техники, которые им нужны. Мы это всегда открыто признавали", – ответил Салливан.
Он отметил, что команда Байдена проинформировала об этом команду Трампа.
"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются", – подытожил Салливан.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно пригодными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижать мобилизационный возраст до 18 лет не планируют.