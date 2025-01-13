Салливан – о снижении возраста призыва до 18 лет: Решение Украины, но это важно

Представитель администрации Байдена отметил важность снижения мобилизационного возраста в Украине, отметив, что США этого никогда не скрывали

Джейк Салливан (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан считает, что Украина сама должна решать, снижать ли мобилизационный возраст до 18 лет. В то же время в интервью Bloomberg он подчеркнул, что этот вопрос "крайне важен".

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У Салливана спросили, что он думает о заявлении своего преемника Майка Уолтца, который сказал, что администрация Дональда Трампа якобы будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

"Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы снабжаем огромным количеством боеприпасов и военной техники, которые им нужны. Мы это всегда открыто признавали", – ответил Салливан.

Он отметил, что команда Байдена проинформировала об этом команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются", – подытожил Салливан.

Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Однако ранее существовала юридическая коллизия, позволявшая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно пригодными в военное время – теперь это запрещено отдельным законом Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что снижать мобилизационный возраст до 18 лет не планируют.