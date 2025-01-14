Зеленский ответил на призывы партнеров снизить возраст мобилизации: Сначала нужна техника
На призывы партнеров снизить мобилизационный возраст президент Владимир Зеленский заявил, что сначала нужно укомплектовать имеющиеся бригады техникой. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Зеленский напомнил, что сигналы по снижению мобилизационного возраста в Украине посылали и представители предыдущей администрации США, и нынешние представители стран НАТО.
Зеленский отметил, что у Украины более 100 бригад на поле боя, и каждая из них нуждается в укомплектованности техникой, в частности, бронированной и артиллерийской.
"И потому когда мы говорим об увеличении количества наших людей, мы должны понимать, что, во-первых, нет на сегодняшний день соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой", – пояснил президент.
Он подчеркнул, что все запросы на эту технику есть у украинских партнеров.
Новость дополняется...
- 12 января будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолц заявил, что администрация нового американского президента будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
- По мнению политика, снижение возраста призыва важно для укрепления линии фронта, что, в свою очередь, позволит достичь определенных договоренностей.