Военное положение и мобилизация продлены до 9 мая

Сроки действия военного положения и мобилизации продлены с 8 февраля по 9 мая 2025-го

Верховная Рада (Фото - Александр Корниенко, Facebook)

Верховная Рада поддержала продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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Военное положение и мобилизация продлены с 8 февраля по 9 мая 2025 года. "За" проголосовали 315 и 310 нардепов соответственно.

Это уже 14 продолжение военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.

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9 января Рада проголосовала за закон о военной подготовке. Прошла правка о добровольном учете женщин.

В тот же день Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ до 1 марта.

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