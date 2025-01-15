Военное положение и мобилизация продлены до 9 мая
Верховная Рада поддержала продление сроков проведения общей мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
Военное положение и мобилизация продлены с 8 февраля по 9 мая 2025 года. "За" проголосовали 315 и 310 нардепов соответственно.
Это уже 14 продолжение военного положения с начала полномасштабного вторжения РФ.
Новость дополняется...
- 9 января Рада проголосовала за закон о военной подготовке. Прошла правка о добровольном учете женщин.
- В тот же день Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ до 1 марта.
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