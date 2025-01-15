Зеленский подписал закон о военном учете для 17-летних юношей

Закон был проголосован с правкой, защищающей женщин от обязательной мобилизации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12076 о военном учете 17-летних с правкой о добровольном учете женщин.

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В изменениях в состоянии прохождения отмечено, что закон подписан 15 января.

Закон проголосован с правкой, защищающей женщин от обязательной мобилизации. Он предусматривает взятие на учет женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность, окончив учреждения профессионального, профессионального высшего или высшего образования.

Также устанавливается обязанность для 17-летних юношей встать на учет призывников. Они должны это сделать с 1 января по 31 июля соответствующего года. Для этого им нужно пройти электронную идентификацию или прибыть в ТЦК.

Молодые люди, которые находятся за границей и которым исполняется 18 лет, могут встать на военный учет за пределами Украины. Приезжать домой им для этого больше не нужно.

Во время военного положения срок военной подготовки офицеров запаса в вузах, в том числе военных, может быть сокращен наполовину.

Также предполагается обязательное прохождение медицинского осмотра перед направлением для прохождения практических занятий базовой общевойсковой подготовки.

9 января Рада продлила срок добровольного возвращения на службу после СОЧ до 1 марта.

15 января Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации до 9 мая.

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