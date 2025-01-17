300 годин на вивчення теорії та практики. Як проходитиме військовий вишкіл студентів

У Міноборони роз'яснили, які знання отримають студенти на БЗВП і що їх очікує після

Тренування військових (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вишів розпочнеться з вересня 2025 року і триватиме 300 академічних годин. Про це розповів заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Підготовка складатиметься з теоретичного курсу тривалістю 90 академічних годин і практичного курсу тривалістю 210 годин. Теорію студентам викладатимуть у вишах, де вони навчаються, а практику вони проходитимуть у навчальних частинах, центрах Збройних Сил та інших установах.

Мельник підкреслив, що теорію мають пройти як чоловіки, так і жінки. А от практичний курс обов'язковий тільки для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінкам дозволяється проходити практику за власним бажанням і після медогляду.

Зазначається, що на БЗВП студенти отримають знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни та опанують навички поводження зі зброєю.

Після проходження загальновійськової підготовки студенти складають військову присягу та отримують сертифікат і військо-облікову спеціальність.

9 січня Рада проголосувала за закон про військовий вишкіл, в якому йшлося про те, що військовий облік жінок буде добровільний.

15 січня президент Зеленський підписав закон про військовий облік для 17-річних юнаків. Закон був проголосований із правкою, що захищає жінок від обов'язкової мобілізації.