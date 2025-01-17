300 часов на изучение теории и практики. Как будет проходить военная подготовка студентов

В Минобороны разъяснили, какие знания получат студенты БОВП и что их ожидает после

Тренировки военных (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов вузов начнется с сентября 2025 года и продлится 300 академических часов. Об этом рассказал заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Подготовка будет состоять из теоретического курса продолжительностью 90 академических часов и практического курса продолжительностью 210 часов. Теорию студентам будут преподавать в вузах, где они учатся, а практику они будут проходить в учебных частях, центрах Вооруженных сил и других учреждениях.

Мельник подчеркнул, что теорию должны пройти как мужчины, так и женщины. А вот практический курс обязателен только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Женщинам разрешается проходить практику по собственному желанию и после медосмотра.

Отмечается, что на БОВП студенты получат знания по тактической, разведывательной и психологической подготовке, домедицинской помощи, основам военной дисциплины и овладеют навыками обращения с оружием.

После прохождения общевойсковой подготовки студенты примут военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность.

9 января Рада проголосовала за закон о военной подготовке, в котором говорилось, что воинский учет женщин будет добровольным.

15 января президент Зеленский подписал закон о воинском учете для 17-летних юношей. Закон был проголосован с правкой, защищающей женщин от обязательной мобилизации.