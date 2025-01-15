Рада приняла закон об отправке военных за границу во время войны

Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада на заседании 15 января приняла закон об отправке подразделений Вооруженных Сил Украины за границу во время действия военного положения. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 317 парламентариев.

Закон разрешает подразделениям ВСУ находиться за границей во время военного положения для защиты и обороны Украины согласно Уставу ООН.

Решение об их направлении принимает президент с представлением соответствующего законопроекта в Верховную Раду, добавляя информацию о задачах, численности, вооружении, сроках пребывания и условиях обеспечения.

Вместе с законопроектом президентом Украины подается информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.

Также закон распространяется на подразделения, которые уже находились за границей до его вступления в силу.

8 ноября 2024 года Совет Евросоюза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года – до 15 ноября 2026 года.