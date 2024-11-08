Совет ЕС продлил на два года учебную миссию для украинских военных

В рамках миссии за два года обучение прошли более 60 000 украинских военных

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

В пятницу, 8 ноября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года — до 15 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

На эти цели с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026-го будет выделено около 409 млн евро.

"EUMAM Ukraine остается ключевым инструментом военной поддержки Украины со стороны ЕС, основной целью которой является содействие укреплению военного потенциала Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

Согласно этому решению, EUMAM Ukraine будет сотрудничать с НАТО, в том числе с центром помощи Украине при Альянсе (NSATU), и "обмениваться информацией с последней прозрачным, взаимным и инклюзивным способом".

Отмечается, что в настоящее время EUMAM Ukraine подготовила 63 000 бойцов ВСУ, что эквивалентно десяти бригадам. В ближайшие месяцы миссия научит дополнительно 15 000 военнослужащих, доведя общее количество подготовленных солдат до 75 000 до конца зимы 2024-2025 годов.

СПРАВКА Миссия ЕС по военной помощи Украине для отражения российской агрессии была создана в октябре 2022 года. В рамках EUMAM Ukraine военнослужащие ВСУ проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС. EUMAM стала крупнейшей миссией военной помощи, организованной ЕС для страны, не являющейся членом организации.

31 января 2024 года Боррель сказал, что к концу 2024 года в рамках миссии будет подготовлено 60 000 украинских военных.

30 августа Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам.