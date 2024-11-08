Совет ЕС продлил на два года учебную миссию для украинских военных
В пятницу, 8 ноября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года — до 15 ноября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
На эти цели с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026-го будет выделено около 409 млн евро.
"EUMAM Ukraine остается ключевым инструментом военной поддержки Украины со стороны ЕС, основной целью которой является содействие укреплению военного потенциала Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.
Согласно этому решению, EUMAM Ukraine будет сотрудничать с НАТО, в том числе с центром помощи Украине при Альянсе (NSATU), и "обмениваться информацией с последней прозрачным, взаимным и инклюзивным способом".
Отмечается, что в настоящее время EUMAM Ukraine подготовила 63 000 бойцов ВСУ, что эквивалентно десяти бригадам. В ближайшие месяцы миссия научит дополнительно 15 000 военнослужащих, доведя общее количество подготовленных солдат до 75 000 до конца зимы 2024-2025 годов.
Миссия ЕС по военной помощи Украине для отражения российской агрессии была создана в октябре 2022 года. В рамках EUMAM Ukraine военнослужащие ВСУ проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС. EUMAM стала крупнейшей миссией военной помощи, организованной ЕС для страны, не являющейся членом организации.
- 31 января 2024 года Боррель сказал, что к концу 2024 года в рамках миссии будет подготовлено 60 000 украинских военных.
- 30 августа Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам.