Вооруженные Силы Украины отрабатывают бои в городе на тренировочных участках-урбанах в Британии. Благодаря этим занятиям украинские бойцы будут владеть навыками боевых действий среди городских застроек. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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Военные инструкторы Канады проводят занятия по подготовке ВСУ в рамках учебной операции Interflex под руководством Великобритании.

"Группу украинских солдат на видео тренируют военные из Канады. Они учат украинцев правильному обращению с оружием, перемещению, наблюдению и патрулированию, методам выживания, оказанию первой домедицинской помощи и т.д.", – сообщили в Генштабе.

Украинские бойцы отрабатывают в "урбанах" бои в городе – военные учатся захватывать, зачищать, удерживать объекты в населенных пунктах и освобождать их от противника.

Эти тренировочные участки представляют собой реалистично воссозданные улицы с жилыми кварталами и зданиями с окнами, подъездами, лестницами и чердаками, со зданиями почты, банков и религиозных сооружений.

"Украинские военные, которые будут освобождать украинские города от захватчиков, благодаря этим занятиям будут обладать базовыми навыками боевых действий среди застройки. Как правильно передвигаться в группе, откуда ждать опасность и как ее предупредить", – говорится в сообщении Генштаба.