ВСУ отрабатывают в Британии захват и зачистку городских застроек от врага
Вооруженные Силы Украины отрабатывают бои в городе на тренировочных участках-урбанах в Британии. Благодаря этим занятиям украинские бойцы будут владеть навыками боевых действий среди городских застроек. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
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Военные инструкторы Канады проводят занятия по подготовке ВСУ в рамках учебной операции Interflex под руководством Великобритании.
"Группу украинских солдат на видео тренируют военные из Канады. Они учат украинцев правильному обращению с оружием, перемещению, наблюдению и патрулированию, методам выживания, оказанию первой домедицинской помощи и т.д.", – сообщили в Генштабе.
Украинские бойцы отрабатывают в "урбанах" бои в городе – военные учатся захватывать, зачищать, удерживать объекты в населенных пунктах и освобождать их от противника.
Эти тренировочные участки представляют собой реалистично воссозданные улицы с жилыми кварталами и зданиями с окнами, подъездами, лестницами и чердаками, со зданиями почты, банков и религиозных сооружений.
"Украинские военные, которые будут освобождать украинские города от захватчиков, благодаря этим занятиям будут обладать базовыми навыками боевых действий среди застройки. Как правильно передвигаться в группе, откуда ждать опасность и как ее предупредить", – говорится в сообщении Генштаба.
Такие тренировки рассчитаны прежде всего на новобранцев, недавно присоединившихся к рядам ВСУ. Учебная операция Interflex призвана сформировать базовые военные навыки у людей, только вчера занимавших гражданские профессии.
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