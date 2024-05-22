Збройні Сили України відпрацьовують бої в місті на тренувальних ділянках-урбанах у Британії. Завдяки цим заняттям українські бійці володітимуть навичками бойових дій серед міських забудов. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Військові інструктори Канади проводять заняття з підготовки ЗСУ у межах навчальної операції Interflex під керівництвом Великої Британії.

"Групу українських солдатів, що на відео, тренують військові з Канади. Вони навчають українців правильного поводження зі зброєю, переміщення, спостереження і патрулювання, методів виживання, надання першої домедичної допомоги тощо", - повідомили у Генштабі.

Українські бійці відпрацьовують в "урбанах" бої у місті – військові вчаться захоплювати, зачищати, утримувати об'єкти в населених пунктах та звільняти їх від противника.

Ці тренувальні ділянки є реалістично відтвореними вулицями із житловими кварталами та будинками із вікнами, під’їздами, сходами й горищами, із будівлями пошти, банків і релігійних споруд.

"Українські військові, які звільнятимуть українські міста від загарбників, завдяки цим заняттям володітимуть базовими навичками бойових дій серед забудови. Як правильно пересуватися у групі, звідки чекати небезпеку та як її попередити", – йдеться у повідомленні Генштабу.