Збройні Сили України відпрацьовують бої в місті на тренувальних ділянках-урбанах у Британії. Завдяки цим заняттям українські бійці володітимуть навичками бойових дій серед міських забудов. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

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Військові інструктори Канади проводять заняття з підготовки ЗСУ у межах навчальної операції Interflex під керівництвом Великої Британії.

"Групу українських солдатів, що на відео, тренують військові з Канади. Вони навчають українців правильного поводження зі зброєю, переміщення, спостереження і патрулювання, методів виживання, надання першої домедичної допомоги тощо", -  повідомили у Генштабі.
Українські бійці відпрацьовують в "урбанах" бої у місті – військові вчаться захоплювати, зачищати, утримувати об'єкти в населених пунктах та звільняти їх від противника.
Ці тренувальні ділянки є реалістично відтвореними вулицями із житловими кварталами та будинками із вікнами, під’їздами, сходами й горищами, із будівлями пошти, банків і релігійних споруд.
"Українські військові, які звільнятимуть українські міста від загарбників, завдяки цим заняттям володітимуть базовими навичками бойових дій серед забудови. Як правильно пересуватися у групі, звідки чекати небезпеку та як її попередити", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Такі тренування розраховані насамперед на новобранців, які нещодавно доєдналися до лав ЗСУ. Навчальна операція Interflex покликана сформувати базові військові навички у людей, які тільки вчора обіймали цивільні професії.
  • 22 лютого глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що його держава надішле до України 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує 10 000 українських солдатів.
  • 26 квітня в оборонному відомстві Канади повідомили, що Оттава профінансує додаткові постачання боєприпасів для України та виробництво дронів.
  • 10 травня в уряді Канади заявили, що держава надасть $56 млн на німецьку ініціативу з пошуку систем ППО для України.

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