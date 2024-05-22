ЗСУ відпрацьовують у Британії захоплення і зачистку міських забудов від ворога – відео
Збройні Сили України відпрацьовують бої в місті на тренувальних ділянках-урбанах у Британії. Завдяки цим заняттям українські бійці володітимуть навичками бойових дій серед міських забудов. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
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Військові інструктори Канади проводять заняття з підготовки ЗСУ у межах навчальної операції Interflex під керівництвом Великої Британії.
"Групу українських солдатів, що на відео, тренують військові з Канади. Вони навчають українців правильного поводження зі зброєю, переміщення, спостереження і патрулювання, методів виживання, надання першої домедичної допомоги тощо", - повідомили у Генштабі.
Українські бійці відпрацьовують в "урбанах" бої у місті – військові вчаться захоплювати, зачищати, утримувати об'єкти в населених пунктах та звільняти їх від противника.
Ці тренувальні ділянки є реалістично відтвореними вулицями із житловими кварталами та будинками із вікнами, під’їздами, сходами й горищами, із будівлями пошти, банків і релігійних споруд.
"Українські військові, які звільнятимуть українські міста від загарбників, завдяки цим заняттям володітимуть базовими навичками бойових дій серед забудови. Як правильно пересуватися у групі, звідки чекати небезпеку та як її попередити", – йдеться у повідомленні Генштабу.
Такі тренування розраховані насамперед на новобранців, які нещодавно доєдналися до лав ЗСУ. Навчальна операція Interflex покликана сформувати базові військові навички у людей, які тільки вчора обіймали цивільні професії.
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