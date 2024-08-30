Европейские лидеры решили: будут обучать бойцов ВСУ не в Украине, но рядом

Боррель считает, что обучение в Украине целесообразно из-за близости к зоне боевых действий, но у стран ЕС разные взгляды на этот вопрос

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Pedro Puente Hoyos)

Министры обороны стран Евросоюза приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе.

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Боррель отметил, что тренировка в Украине была бы целесообразной, поскольку военные находились бы ближе к зоне боевых действий. Однако он признал, что мнения стран-членов по этому вопросу разделились.

"В конце концов, мы решили, что учения будут как можно ближе к Украине, но не на украинской территории, не на украинской земле", – заявил глава евродипломатии.

Он напомнил, что Евросоюз также согласился создать специальный центр связи в Киеве для лучшей координации с Украиной и ее союзниками по вопросам обучения.

Боррель также отметил, что некоторые страны ЕС, которые тренируют украинских военных, находятся вдали от Украины.

"И они отлично справляются со своей задачей. Следовательно, возможно, дело не в расстоянии", – подытожил он.

27 мая 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

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