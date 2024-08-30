Європейські лідери вирішили: навчатимуть бійців ЗСУ не в Україні, але поруч

Боррель вважає, що навчання в Україні доцільне через близькість до зони бойових дій, але країни ЄС мають різні погляди на це питання

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/Pedro Puente Hoyos)

Міністри оборони країн Євросоюзу ухвалили рішення не переносити навчання українських військових безпосередньо на територію України, але проводити їх якомога ближче до її кордонів. Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у Брюсселі.

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Боррель зазначив, що тренування в Україні було б доцільним, оскільки військові знаходилися б ближче до зони бойових дій. Однак він визнав, що думки країн-членів щодо цього питання розділилися.

"Зрештою, ми вирішили, що навчання будуть якнайближче до України, але не на українській території, не на українській землі", – заявив глава євродипломатії.

Він нагадав, що Євросоюз також погодився створити спеціальний центр зв’язку в Києві для кращої координації з Україною та її союзниками в питаннях навчання.

Боррель також зауважив, що деякі країни ЄС, які тренують українських військових, знаходяться досить далеко від України.

"І вони чудово справляються зі своїм завданням. Отже, можливо, справа не у відстані", – підсумував він.

27 травня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри й ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

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