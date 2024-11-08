Рада ЄС продовжила на два роки навчальну місію для українських військових

У межах місії за два роки навчання пройшли понад 60 000 українських військових

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

У п’ятницю, 8 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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На ці цілі з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026-го буде виділено близько 409 млн євро.

"EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних Сил України", – йдеться у заяві.

Відповідно до цього рішення, EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з центром допомоги Україні при Альянсі (NSATU), і "обмінюватиметься інформацією з останньою у прозорий, взаємний та інклюзивний спосіб".

Зазначається, що наразі EUMAM Ukraine підготувала 63 000 бійців ЗСУ, що еквівалентно десяти бригадам. У найближчі місяці місія навчить додатково 15 000 військовослужбовців, довівши загальну кількість підготовлених солдатів до 75 000 до кінця зими 2024-2025 років.

ДОВІДКА Місія ЄС з військової допомоги Україні для відбиття російської агресії була створена в жовтні 2022 року. У межах EUMAM Ukraine військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС. EUMAM стала найбільшою місією військової допомоги, організованої ЄС для країни, яка не є членом організації.

31 січня 2024 року Боррель сказав, що до кінця 2024 року у межах місії підготують 60 000 українських військових.

30 серпня Боррель повідомив, що міністри оборони країн ЄС ухвалили рішення не переносити навчання українських військових безпосередньо на територію України, але проводити їх якомога ближче до її кордонів.