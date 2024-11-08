Рада ЄС продовжила на два роки навчальну місію для українських військових
У п’ятницю, 8 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
На ці цілі з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026-го буде виділено близько 409 млн євро.
"EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних Сил України", – йдеться у заяві.
Відповідно до цього рішення, EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з центром допомоги Україні при Альянсі (NSATU), і "обмінюватиметься інформацією з останньою у прозорий, взаємний та інклюзивний спосіб".
Зазначається, що наразі EUMAM Ukraine підготувала 63 000 бійців ЗСУ, що еквівалентно десяти бригадам. У найближчі місяці місія навчить додатково 15 000 військовослужбовців, довівши загальну кількість підготовлених солдатів до 75 000 до кінця зими 2024-2025 років.
Місія ЄС з військової допомоги Україні для відбиття російської агресії була створена в жовтні 2022 року. У межах EUMAM Ukraine військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС. EUMAM стала найбільшою місією військової допомоги, організованої ЄС для країни, яка не є членом організації.
- 31 січня 2024 року Боррель сказав, що до кінця 2024 року у межах місії підготують 60 000 українських військових.
- 30 серпня Боррель повідомив, що міністри оборони країн ЄС ухвалили рішення не переносити навчання українських військових безпосередньо на територію України, але проводити їх якомога ближче до її кордонів.