Рада ухвалила закон про відправлення військових за кордон під час війни

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада на засіданні 15 січня ухвалила закон про відправлення підрозділів Збройних Сил України за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 317 парламентарів.

Закон дозволяє підрозділам ЗСУ перебувати за кордоном під час воєнного стану для захисту та оборони України згідно зі Статутом ООН.

Рішення про їх скерування ухвалює президент із поданням відповідного законопроєкту до Верховної Ради, додаючи інформацію про завдання, чисельність, озброєння, строки перебування та умови забезпечення.

Разом із законопроєктом президентом України подається інформація про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Також закон поширюється на підрозділи, які вже перебували за кордоном до набуття ним чинності.

8 листопада 2024 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року.