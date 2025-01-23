МИД о мобилизации 18-летних: Официальных контактов с США не было, в приоритете вооружение
Пока рано говорить о позиции США в вопросе снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Официальные контакты с новой администрацией еще не начались, рассказал на брифинге представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Он повторил общую позицию Украины по этому вопросу, которая заключается в том, что страна нуждается в больших оборонных возможностях. Их нужно предоставить как можно скорее.
"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. То есть наша потребность в оружии не перекрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритетным является предоставление дополнительных способностей и определенных типов способностей, это очень важно", – подчеркнул Тихий.
Он отметил, что на повестке дня остаются потребности Украины в противовоздушной обороне, артиллерийских снарядах, бронированных машинах, средствах радиоэлектронной борьбы. Но есть достаточно конкретные возможности, которые могут усилить Украину, по словам Тихого, уже сегодня и разрешить проводить успешные военные операции. Это дальнобойные средства, технологии, разведданные.
"Это общая позиция, безотносительно разговоров о мобилизации. Давайте дождемся контактов с новой администрацией, тогда можно будет сказать, насколько это важно. Мы ориентируемся на официальные контакты, на информацию, которую у нас есть дипломатические каналы, а не на заявления СМИ и комментарии, как раздаются", – резюмировал спикер МИД.
- 12 января 2025 г. будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолц заявил, что администрация нового американского президента будет просить от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.
- 14 января Зеленский ответил на призывы партнеров снизить мобилизационный возраст и заявил, что сначала нужно укомплектовать имеющиеся бригады техникой.
- 23 января президент заявил, что Запад не может ставить условия Украины по мобилизации 18-летних.