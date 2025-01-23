МИД о мобилизации 18-летних: Официальных контактов с США не было, в приоритете вооружение

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Пока рано говорить о позиции США в вопросе снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Официальные контакты с новой администрацией еще не начались, рассказал на брифинге представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Он повторил общую позицию Украины по этому вопросу, которая заключается в том, что страна нуждается в больших оборонных возможностях. Их нужно предоставить как можно скорее.

"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. То есть наша потребность в оружии не перекрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритетным является предоставление дополнительных способностей и определенных типов способностей, это очень важно", – подчеркнул Тихий.

Он отметил, что на повестке дня остаются потребности Украины в противовоздушной обороне, артиллерийских снарядах, бронированных машинах, средствах радиоэлектронной борьбы. Но есть достаточно конкретные возможности, которые могут усилить Украину, по словам Тихого, уже сегодня и разрешить проводить успешные военные операции. Это дальнобойные средства, технологии, разведданные.

"Это общая позиция, безотносительно разговоров о мобилизации. Давайте дождемся контактов с новой администрацией, тогда можно будет сказать, насколько это важно. Мы ориентируемся на официальные контакты, на информацию, которую у нас есть дипломатические каналы, а не на заявления СМИ и комментарии, как раздаются", – резюмировал спикер МИД.

12 января 2025 г. будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолц заявил, что администрация нового американского президента будет просить от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

14 января Зеленский ответил на призывы партнеров снизить мобилизационный возраст и заявил, что сначала нужно укомплектовать имеющиеся бригады техникой.

23 января президент заявил, что Запад не может ставить условия Украины по мобилизации 18-летних.