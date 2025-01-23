"Запад не может ставить условия Украине". Зеленский – о призывах мобилизировать 18-летних

Зеленский заявил, что если партнеры не дают все то, что просит Украина, но при этом призывают мобилизовать молодежь, то "это не честно"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Запад не может ставить Украине условия по снижению возраста мобилизации. Такое мнение он высказал в интервью агентству Bloomberg.

Глава государства напомнил, что согласно законодательству ранее в Украине можно было мобилизовать только с 27 лет, но впоследствии мобилизационный возраст снизили до 25.

"Если есть люди 25+, у которых нет оружия, то для чего мы хотим мобилизовать еще младших людей? Для того чтобы людей без оружия было еще больше? Мне кажется, что должна быть во всем логика и справедливость", – сказал он.

Там, где можно обойтись без человека и построить защиту дронами, нужно так поступать, защищая жизни людей, считает Зеленский.

"Там, где нужно молодежь, говорим. Но говорим о том, что они будут экипированы, что они будут подготовлены, что будет соответствующее оружие. В этой войне Запад не может ставить условия Украине. В этой войне Украина не ставит условия Запада. Мы можем быть только союзниками", – акцентировал президент.

По его словам, если партнеры не дают дальнобойное вооружение и все, что просит Украина, но при этом призывают мобилизовать молодежь, то "это не честно".

"Ты можешь поставить условия. Можешь сказать, что наши условия таковы. Мы вам даем раз, два, три, четыре, пять, а вы делаете раз, два, три, четыре, пять. Это – диалог", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что наибольшую цену в этой войне платит Украина – это человеческие жизни. В то же время союзники отказываются направить в Украину своих инструкторов для обучения военных, но призывают снизить возраст мобилизации.

"Это несправедливый диалог. Мы должны быть справедливыми и сказать друг другу честно, чего не хватает Украине, чтобы победить Путина и написать эти пункты. И каждая из сторон должна выполнить свою задачу", – резюмировал глава государства.

12 января 2025 года будущий советник Трампа по вопросам нацбезопасности Уолц заявил, что администрация нового американского президента будет просить от Украины снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

На призывы партнеров снизить мобилизационный возраст Зеленский заявил, что сначала нужно укомплектовать имеющиеся бригады техникой.