Россияне запустили фейк о массовом исчезновении подростков в Сумской области. ЦПД опроверг
Российская пропаганда распространяет фейк о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Россияне утверждают, что эти подростки якобы исчезли в январе 2025 года и были насильно мобилизованы в Вооруженные Силы Украины.
"Эта информация является откровенным фейком. В качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы по редактированию изображений", — заявили в ЦПД.
В центре добавили, что россияне взяли несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, но изменили место и дату.
- 20 января 2025 года нардеп Разумков заявил, что 18-летних студентов якобы могут мобилизовать, если во время обучения они прошли базовую военную подготовку и были отчислены.
- Руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг это. Он заявил, что до 25 лет можно мобилизоваться только добровольно, подписав контракт.