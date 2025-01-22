Россияне запустили фейк о массовом исчезновении подростков в Сумской области. ЦПД опроверг

Россияне использовали несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины

Оккупант (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Россияне утверждают, что эти подростки якобы исчезли в январе 2025 года и были насильно мобилизованы в Вооруженные Силы Украины.

"Эта информация является откровенным фейком. В качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы по редактированию изображений", — заявили в ЦПД.

В центре добавили, что россияне взяли несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, но изменили место и дату.

Скриншоты: ЦПД