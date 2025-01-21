Студентам и аспирантам вернули онлайн-отсрочки от мобилизации в Резерв+
Студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить онлайн-отсрочку от мобилизации в государственном приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, это удалось сделать благодаря налаживанию взаимодействия с Единой государственной электронной базой по вопросам образования.
Также Черногоренко сообщила, что ведется активная работа по введению других типов отсрочек в приложении. О нововведениях сообщат отдельно.
Ранее ограничения на отсрочки для студентов вводились 17 декабря из-за технических работ, услугу должны были восстановить 30 числа. В то же время 19 декабря состоялась масштабная российская кибератака на реестры, чью работу полностью удалось возобновить только 20 января.
- 9 ноября 2024 года в Резерв+ стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации.
- Новой услугой могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается.
- 5 января для многодетных родителей снова вернули возможность оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+.