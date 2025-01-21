Студентам и аспирантам вернули онлайн-отсрочки от мобилизации в Резерв+

В Минобороны сообщили о работе над введением других типов отсрочек

Иллюстративное фото: Depositphotos

Студенты, аспиранты и докторанты снова могут получить онлайн-отсрочку от мобилизации в государственном приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, это удалось сделать благодаря налаживанию взаимодействия с Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

Также Черногоренко сообщила, что ведется активная работа по введению других типов отсрочек в приложении. О нововведениях сообщат отдельно.

Ранее ограничения на отсрочки для студентов вводились 17 декабря из-за технических работ, услугу должны были восстановить 30 числа. В то же время 19 декабря состоялась масштабная российская кибератака на реестры, чью работу полностью удалось возобновить только 20 января.

Инфографика: Минобороны

9 ноября 2024 года в Резерв+ стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации.

Новой услугой могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается.

5 января для многодетных родителей снова вернули возможность оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+.