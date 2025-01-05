В "Резерв+" возобновили услугу отсрочки для многодетных родителей
Многодетные родители снова могут оформить отсрочку от мобилизации в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Многодетные родители, воспитывающие от трех несовершеннолетних детей в одном браке, снова могут получить отсрочку в "Резерв+", говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что реестры государственной регистрации актов гражданского состояния после российской кибератаки постепенно восстанавливаются.
Теперь оборонное ведомство снова может оказывать услуги гражданам благодаря этому взаимодействию. Также Минобороны активно работает над запуском других типов отсрочек в приложении "Резерв+".
Ответственность за слом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team. Из-за кибератаки стало невозможно зарегистрировать бизнес, изменить регистрацию места жительства, получить данные из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- 9 ноября 2024 года в "Резерве+" стала доступна услуга по оформлению онлайн-отсрочки от мобилизации.
- Новой услугой могут воспользоваться только военнообязанные, призывников нововведение не касается.
- По состоянию на 11 ноября около 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации онлайн.