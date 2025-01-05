В "Резерв+" возобновили услугу отсрочки для многодетных родителей

Минобороны активно работает над запуском других типов отсрочок в приложении

"Резерв+" (Фото: Depositphotos)

Многодетные родители снова могут оформить отсрочку от мобилизации в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Многодетные родители, воспитывающие от трех несовершеннолетних детей в одном браке, снова могут получить отсрочку в "Резерв+", говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что реестры государственной регистрации актов гражданского состояния после российской кибератаки постепенно восстанавливаются.

Теперь оборонное ведомство снова может оказывать услуги гражданам благодаря этому взаимодействию. Также Минобороны активно работает над запуском других типов отсрочек в приложении "Резерв+".

Ответственность за слом государственных реестров в Украине, который произошел 19 декабря 2024, взяла на себя группа российских хакеров XakNet Team. Из-за кибератаки стало невозможно зарегистрировать бизнес, изменить регистрацию места жительства, получить данные из Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.